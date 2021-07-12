В ВОЗ заявили, что данных о необходимости повторной вакцинации от коронавируса недостаточно

У ВОЗ нет данных, подтверждающих целесообразность повторной вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает данными, которые подтверждали бы необходимость повторной вакцинации против коронавируса. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 12 июля, эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд. При этом специалист признала, что со временем эффективность полученной с прививкой защиты от заболевания COVID-19 снижается.

«Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины от коронавируса со временем снижается. Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают достаточно высокий уровень защиты», - отметила она.

По словам Анн Линдстранд, «с точки зрения глобального здравоохранения» сейчас гораздо важнее обеспечить вакцинацию «вместо того, чтобы использовать ограниченные ресурсы для производства бустерных доз».

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