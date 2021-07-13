Первичное жилье в России за полгода подорожало на 12–17%

Цены на первичное жилье за первое полугодие 2021 года в среднем по России выросли на 12–17% Фото: Олег УКЛАДОВ

За первое полугодие 2021 года первичное жилье в среднем по России подорожало на 12–17%, причем цены продолжают расти, несмотря на снижение спроса. Среди основных причин специалисты называют рост себестоимости строительства, который объясняется, в частности, возросшими ценами на стройматериалы.

Об этом рассказали газете «Известия» участники рынка недвижимости. А в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина изданию сообщили, что в правительстве рассматриваются различные пути стабилизации ситуации.

Так, по словам руководителя направлений первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, за полгода в целом по стране стоимость одного квадратного метра в среднем поднялась до 118,5 тысячи рублей.

«Радикального замедления темпов роста цен в первом полугодии 2021 года не произошло. При этом увеличение цен происходит на фоне сжимающегося спроса. Вторичное жилье дорожало в начале года, а в мае-июне цены начали стагнировать», - сказал газете руководитель аналитического центра «Циан» Алексей Попов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Москва и Санкт-Петербург по итогам первого квартала 2021 года вошли в десятку городов с самым быстрым ростом цен на жилье в мире. «КП» вместе с экспертами разбиралась, помогут ли новые условия льготной ипотеки вернуть стоимость «квадратного метра» с небес на землю.