Число жертв пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Ираке возросло до 77 Фото: REUTERS

Число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусной инфекцией в Ираке возросло до 77 человек.

Такие данные привел во вторник, 13 июля, телеканал Al Hadath со ссылкой на иракские источники.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на вторник департамент здравоохранения провинции Ди-Кар, где произошла эта трагедия, сообщили о 54 жертвах пожара.

Напомним, по предварительным данным, причиной возгорания в клинике города Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар, где проходят лечение больные коронавирусном, мог стать взрыв баллона с кислородом. На юге страны в последние дни стоит аномальная жара. В эти дни столбики термометром поднимались выше +50°C, что привело к быстрому распространению пламени по всему корпусу медицинского учреждения. Как сообщалось, в больнице при тушении возгорания оставались заблокированными множество людей – и пациенты, и персонал.