Зеленский заявил о разработке законопроекта о национальных общинах Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах, который, по его словам, будет гарантировать равные права всем меньшинствам, а также защиту их традиций.

Как отметил украинский лидер, сегодня на Украине не следует говорить о «нацменьшинствах», а нужно называть их «национальными сообществами».

«Идет активная работа над законом о национальных сообществах, именно сообществах, а не о меньшинствах. Никто не должен быть в меньшинстве. Все мы равны и достойны. Украина - наш общий дом. Теплый и крепкий. И это должна чувствовать каждое сообщество», - заявил глава незалежной.

Кроме того, украинский лидер заявил, что Киев будет защищать каждое национальное сообщество, а не только коренные народы, живущие в стране.

«Мы будем делать все, чтобы защищать каждое национальное не меньшинство, а национальное сообщество, которое живет на Украине, защищать украинские коренные народы», - заявил он.

Напомним, ранее на Украине приняли закон о языке. В Верховной раде после этого заявили, что на Украине только один народ. В Венгрии в ответ заявили о планах блокировать вступление Украины в НАТО и Евросоюз.