Зеленский: Украина будет защищать все национальные сообщества в стране

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет защищать все национальные сообщества в стране Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет защищать все национальные сообщества в стране, а не только коренные народы.

- Мы будем делать все, чтобы защищать каждое национальное не меньшинство, а национальное сообщество, которое живет на Украине, защищать украинские коренные народы, — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал разработку законопроекта о национальных общинах, который, по его словам, будет гарантировать равные права всем меньшинствам, а также защиту их традиций. Как отметил украинский лидер, сегодня на Украине не следует говорить о "нацменьшинствах", а нужно называть их "национальными сообществами".

До этого он отреагировал на статью российского коллеги Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". При этом украинский лидер сообщил, что пока не дочитал статью из-за нехватки свободного времени. Зеленский также поддержал решение выступить статью и на украинском языке.