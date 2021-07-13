Кремль: Путин готов к диалогу с Зеленским

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин готов к диалогу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но за исключением тех тем, которые бесполезно обсуждать. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, но уточнил, что в практическом плане встреча двух глав государств не готовится.

«Давайте с вами исходить из того, что президент Путин сказал, что он готов к встрече с президентом Зеленским, и сказал это не единожды. Это было сказано еще до публикации этой статьи», - сказал представитель Кремля, комментируя вопрос, можно ли воспринимать новую статью российского лидера как повод к тому, чтобы вопрос встречи двух президентов сдвинулся с мертвой точки.

Как отметил Песков, президент России говорил о том, что готов к диалогу с украинским коллегой, «естественно, за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать на двухстороннем уровне». При этом пресс-секретарь подчеркнул, что для начала нужно подготовить эту встречу. «Как минимум, сначала должны как-то администрации поговорить друг с другом, определить круг вопросов», - сказал он.

Напомним, накануне появилась статья Путина об историческом единстве русских и украинцев была опубликована на языках обеих стран. Позже Зеленский заявил, что мог бы обсудить статью своего российского коллеги при личной встрече.