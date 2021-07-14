В ФАС раскрыли манипуляции фармкомпаний по завышению цен на лекарства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лекарственные препараты являются специфическим продуктом, поэтому у фармацевтических компаний есть большое поле для различных манипуляций на рынке. Производители лекарств нередко манипулировали с помощью упаковок, лекарственных форм, дозировок, а также статуса вспомогательных веществ. Об этом в интервью сайту kp.ru рассказал заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Тимофей Нижегородцев.

- В этом мало кто разбирается, поэтому, манипулируя перечисленными показателями, можно оказывать различного рода давление на государство и потребителей. Единственный способ этому противостоять – это основываться на независимом и научном подходе при регистрации цен, - подчеркнул специалист.

В 2015 году российской ФАС передали полномочия по тарифному регулированию. Именно тогда эксперты ведомства обнаружили, что регулирование цен на лекарства в стране подвержено манипуляциям.

По словам Тимофея Нижегородцева, многие фармкомпании регистрировали уже существующий препарат в «другой» лекарственной форме, дозировке или с другим количеством таблеток. Такое лекарство оформляли как новый продукт с более высокой ценой. При это «новые» терапевтические эффекты, которые производители приписывали таким препаратам, не подтверждались при экспертизе во время регистрации.

Чтобы бороться с манипуляциями, ФАС вернули научный подход к регулированию цен, пересчитав цену лекарств с учетом регистрационных экспертиз. После этого стоимость на многие препараты заметно снизилась. После этого служба провела анализ 14 тысяч цен и снизила более 7 тысяч цен в среднем на 35 процентов. Экономия при этом составила более 35 миллиардов рублей ежегодно.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Росздравнадзора сообщила, что в России почти 100 процентов лекарственных препаратов, которые в настоящее время вводятся в гражданский оборот, полностью промаркированы.

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