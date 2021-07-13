Володин посоветовал судьям ЕСПЧ подать в отставку после решения по однополым бракам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал судьям Европейского суда по правам человека подать в отставку после их требования узаконить однополые браки в России. Во вторник, 13 июля, в своем Telegram-канале спикер нижней палаты отметил, что, принимая такие решения, судьи должны знать национальное законодательство страны, на которое они распространяются.

Вячеслав Володин напомнил, что по статье 79 Конституции России, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров в их истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться в РФ. И ЕСПЧ относится к таким межгосударственным органам.

- Есть норма, которую поддержало абсолютное большинство, — о защите «института брака как союза мужчины и женщины». Для чего вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Нельзя с этим не считаться. Вы пытаетесь вживить инородные «гены», а это ведет только к разрушениям. Видимо, ваша цель - расшатывание чужой государственности, - подчеркнул председатель Госдумы РФ.

Вячеслав Володин отметил, что судьи ЕСПЧ должны знать и руководствоваться национальным законодательством страны, принимая подобные решения. В своем требовании узаконить однополые браки в России они показали отсутствие квалификации, приняв неправовое решение.

- Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку, - заключил спикер нижней палаты.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что РФ не станет выполнить решение ЕСПЧ по регистрации брака трех однополых пар, поскольку данное решение противоречит Конституции страны.