Путин назвал фразу, объединяющую народы России, Украины и Белоруссии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин проиллюстрировал единство народов России, Украины и Белоруссии выражением «Ты что, не русский?», обратив внимание на то, что эту фразу говорится жители всех трех государств. Об этом российский лидер сказал во вторник, 13 июля, в интервью, опубликованном на официальном сайте Кремля.

- Триединство наших народов никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался. Разговаривал на этот счет с президентом Белоруссии, он рассказывал, что, когда при игре в хоккей кто-нибудь ошибается, другие в сердцах кричат: «Ты что, не понимаешь? Ты что, не русский?». Это идет на автомате, от души и от сердца. И на Украине много так говорят. Это никуда не денется, - объяснил Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, российский президент отметил также, что Россия готова к дружеским и стабильным отношениям с Украиной. В свою очередь в Незалежной, по словам Владимира Путина, миллионы людей хотят восстановления отношений с РФ.