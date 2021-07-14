Из-за беспорядков на Кубе погиб человек

Кубу охватили протесты Фото: REUTERS

Из-за беспорядков на Кубе погиб по меньшей мере один человек. Мужчина, участвовавший в протестной акции, получил смертельное ранение во время нападения на полицию в Гаване.

Об этом во вторник, 13 июля, сообщило Кубинское агентство новостей. По информации издания, погибший – 36-летний ранее судимый гражданин страны. В понедельник, когда он был ранен, протестующие в столичном районе Арройо-Наранхо громили дома, поджигали контейнеры, нападали на полицейских и обычных людей с ножами и камнями, повредили линии электропередач.

Стражи порядка задержали наиболее агрессивных демонстрантов. Сообщается, что в стычках с митингующими пострадали несколько человек – и сотрудники правоохранительных органов, и гражданские кубинцы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кубу охватили протесты и крупнейшие за последние 30 лет беспорядки. Активисты требуют, чтобы власти наконец-то решили назревшие в стране социальные и экономические проблемы. Последней каплей стали серьезные перебои с электричеством, которые наблюдались по всему острову Свободы в течение прошедшей недели. «КП» разбиралась, стоит ли российским туристам опасаться погромов.