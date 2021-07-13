Протесты на Кубе: Стоит ли российским туристам опасаться погромов

Манифестации прокатились по всей стране. Активисты требуют, чтобы власти наконец-то решили назревшие в стране социальные и экономические проблемы Фото: REUTERS

Кубу охватили протесты. С одной стороны на баррикады вышли противники действующей власти. Они заявляют, что не согласны с действиями правительства. Последней каплей стали серьезные перебои с электричеством, которые наблюдались по всему острову Свободы в течение прошедшей недели.

Манифестации прокатились по всей стране. Активисты требуют, чтобы власти наконец-то решили назревшие в стране социальные и экономические проблемы. Манифестанты громили на своем пути магазины, грабили их и переворачивали полицейские машины. Несколько человек были арестованы. Полиция для разгона протестующих применила слезоточивый газ.

Президент Кубы лично направился в город Сан-Антонио-делос-Баньос, что располагается в 24 км от Гаваны, чтобы на месте контролировать ситуацию.

С другой стороны - на улицы вышли противники контрреволюции. Скандируя «Я - Фидель», сторонники властей выступили в поддержку действующего президента.

- Наша революция крепка, ее поддерживает народ и мы продолжим побеждать в нашей борьбе, - утверждают участники провластного митинга.

Как пояснила россиянка, автор блога о Кубе Валерия Ткаченко, проживающая на острове Свободы, подобных протестов страна не видела более 30 лет. О причинах, толкнувших людей выйти на улицу, она рассказала kp.ru:

- Сейчас протестные настроения усугубила пандемия. На Кубе и так были проблемы с продуктами, а сейчас с ними стало совсем сложно. Государство винит в этом торговую блокаду, организованную США. С наступлением пандемии на острове появились долларовые магазины. Чтобы отовариться там, жители должны были сначала положить доллары на карту и расплатиться ей, но кубинцы получают зарплату в песо, а в банках доллары не меняют, - объясняет россиянка. - Образовался черный валютный рынок, где курс доллара был в два раза выше официального. Зато в таких магазинах можно купить много разных товаров, которые невозможно найти на рынке, например, зубную пасту, стиральный порошок. К этому добавился рост цен на коммунальные услуги и продукты.

Усугубило протестные настроения жесткие меры борьбы с распространением инфекции, к которым прибегли власти. Они ввели штраф за отсутствие масок в размере 80 долларов - это средняя зарплата жителя Кубы.

- Кубинцев не пускают на собственные пляжи. Ввели комендантский час с февраля. Если раньше местные жители посещали свободно пляжи, то с 1 июля это категорически запрещено, - говорит Валерия Ткаченко. - Но основная проблема в том, что эти меры не дают результата. Кроме того, вакцинация идет медленно. Медработникам не хватает элементарных медикаментов, типа пластырей. Мест в больницах недостаточно, больные лежат на полу.

Несмотря на протесты, жизнь на Кубе продолжается, и многие туристы, отдыхающие сейчас на ее белоснежных пляжах, вряд ли заметят выступления недовольных местных жителей. Более того, кубинские власти сейчас размещают всех путешественников на двух популярных курортах - Кайо Кока и Варадеро. Сделано это специально, чтобы иностранные туристы поменьше контактировали с местными жителями и в случае чего не распространяли вирус.

- Туристы не жалуются, они отдыхают. Еда есть, ее регулярно подвозят, - поясняет Валерия Ткаченко. - Персонал в отелях вряд ли начнет протестовать. Для них получить работу в отеле - это лучшее, что может с ними произойти. Здесь они могут получить чаевые в той самой валюте, которой не достать. Они дорожат этой работой, которая их кормит.

Кроме того, россиянка усомнилась, что кубинцы отправятся громить курортные зоны. Туризм — основной источник доходов острова Свободы.

- Отели хорошо охраняются, да и кубинцы не такие агрессивные, - добавляет Ткаченко.

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