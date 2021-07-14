Глава МИД Кубы обвинил США в причастности к протестам на острове Свободы

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во вторник заявил, что власти США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кубу охватили протесты и крупнейшие за последние 30 лет беспорядки. Активисты требуют, чтобы власти наконец-то решили назревшие в стране социальные и экономические проблемы. Последней каплей стали серьезные перебои с электричеством, которые наблюдались по всему острову Свободы в течение прошедшей недели. «КП» разбиралась, стоит ли российским туристам опасаться погромов.