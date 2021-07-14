Круизный лайнер «в никуда» вернулся в Сингапур из-за коронавируса у пассажира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Круизный лайнер Dream Cruises, который вышел из сингапурского порта в круиз «в никуда», раньше срока вернулся назад в Сингапур из-за того, что один из пассажиров оказался зараженным коронавирусом, передает телеканал CNA.

Сообщается, что экипаж судна прошлой ночью объявил об этом всем остальным пассажирам, а те из них, кто находился в тесном контакте с инфицированным, экстренно сдали тесты на COVID-19.

Несмотря на то, что у всех результаты были отрицательными, капитан принял решение прервать круиз, и утром в среду, 14 июля, лайнер вернулся в порт. Отмечается, что первыми борт покинут именно те люди, которые общались с заболевшим пассажиром.

Напомним, как писал сайт kp.ru, минувшей осенью на фоне пандемии власти Сингапура запустили так называемые круизы «в никуда»: судно нигде не останавливается, у него нет конечного пункта. Лайнер просто выходит в открытое море на несколько дней. При этом все пассажиры перед посадкой должны сдать тесты на коронавирус, а на борту – обязательно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Каждый день им измеряют температуру, и если она выше нормы, нельзя покидать каюту. В случае выявления инфекции лайнер обязан вернуться в порт.