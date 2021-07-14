В ВОЗ сообщили, что Россия вышла на четвертое место по распространению коронавируса

В России вакцинированы от коронавируса 28,6 млн человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия снова вышла на четвертое место в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, «потеснив» Францию.

За минувшие сутки в нашей стране было выявлено 24702 новых инфицированных, общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составило 5 833175 человек, выздоровели 5 236214 больных. Во Франции же, как подсчитали в ВОЗ, зафиксировано 5 700017 инфицированных. Безусловным лидером в этом списке остаются США, где за все время, по данным ВОЗ, было выявлено более 33,5 миллиона случаев заражения.

Между тем, по данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений, поступающих из разных стран, а также от федеральных и региональных властей в США, Россия остается на пятом месте, на четвертом – Франция. В тройку лидеров входят Штаты, Индия и Бразилия.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне заместитель главы Роспотребнадзора Елена Ежлова рассказала, что вакцинацию против коронавируса прошли более 28,6 миллиона россиян.