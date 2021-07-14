Вакцинированные москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом Фото: кадр из видео

Вакцинированные от коронавируса москвичи смогут пройти в заведения общественного питания по временным татуировкам с QR-кодом. Услугу запустили сервис доставки еды Delivery Club и интернет-магазин Everink Tattoo.

Как передает РИА Новости, жителям Москвы доступны шесть вариантов рисунка QR-кода. Заказать татуировку можно на сайте, а после согласования рисунка нужно будет прислать QR-код в магазин.

В Delivery Club объяснили, что татуировка сохраняется в течение двух недель. Там сообщили, что проект должен повысить популярность ресторанов и кафе и привлечь внимание к вакцинации.

Напомним, в Москве с 28 июня посещать рестораны смогут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавируса, переболевшие им в течение последних шести месяцев или имеющие отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней, сказано на сайте мэра столицы. В заведениях общепита будут пускать только при наличии специального QR-кода, подтверждающего вакцинацию или иммунитет от коронавируса.

Сайт kp.ru писал, почему выбивать QR-коды на теле – плохая идея.