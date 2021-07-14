Прокурор запросил два года ограничения свободы для блогера Эдварда Била Фото: СОЦСЕТИ

Государственный обвинитель во время прений сторон в Пресненском суде российской столице запросил два года ограничения свободы блогеру Эдварду Билу, которые спровоцировал массовую аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Об этом в среду, 14 июля, сообщили в пресс-службе суда.

- Прокурор просит признать подсудимого виновным в совершении преступления по части первой статьи 264 Уголовного кодекса России и назначить ему наказание в виде двух лет ограничения свободы. Гособвинение также запросило лишить Била права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года, - сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая в интервью агентству ТАСС.

Она отметила, что оглашение приговора планируется через час. Сторона защиты попросила назначить блогеру наказание, не связанное с лишением свободы.

Как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе Пресненский суд отказался прекратить за примирением сторон уголовное дело против Эдварда Била. Мера пресечения блогера осталась без изменений - в виде запрета определенных действий до 30 декабря текущего года.