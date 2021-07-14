Путин и Лукашенко поручили правительствам разработать план противодействия санкциям Запада Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям со стороны западных государств. Об этом в среду, 14 июля, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

- Правительствам России и Белоруссии по итогам встречи Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге поручено разработать и принять совместный план противодействия западным санкциям. Президенты двух государств встретятся осенью, они проведут заседание Высшего госсовета Союзного государств, - сообщила она.

Пресс-секретарь главы Белоруссии добавила также, что Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне.

Как сообщал сайт kp.ru, переговоры Путина и Лукашенко вчера длились почти пять с половиной часов. Президенты России и Белоруссии обсудили развитие сотрудничества двух стран в разных областях, международную проблематику, а также попытки Запада раскачать ситуацию на территории республики.