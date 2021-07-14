Совбез РФ: Запад взял курс на военное и политическое давление на Россию

В Совбезе РФ заявили, что Запад взял курс на военное и политическое давление на Россию Фото: REUTERS

Запад стремится оказывать на Россию военно-стратегическое, политическое и психологическое давление, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

Страны НАТО нацелены на эскалацию военной напряженности у границ России, тем самым подрывая стратегическую стабильность, сказал Попов в интервью «Российский газете», комментируя провокации военных кораблей Североатлантического альянса в Черном море. Он отметил, что эти действия происходят «на основании произвольного толкования положений международного морского права и устоявшихся флотских традиций».

«Все это показывает, что Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию», – подчеркнул Попов.

Москва по-прежнему придерживается позиции, что инцидент с британским эсминцем Defender в акватории Черного моря был спланированной провокацией, сказал замсекретаря Совбеза России.

Напомним, 23 июня британское военное судно Defender подошло к мысу Фиолент в Крыму и на три километра нарушило государственную границу России. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу рядом с эсминцем.

Как писал сайт kp.ru, на днях фрегаты российского флота провели учения на фоне захода кораблей НАТО в Черное море.