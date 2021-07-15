Состояние здоровья певицы МакSим: свежие новости на 15 июля 2021 года

Двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени - диагноз МакSим Фото: Евгения ГУСЕВА

Двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелой степени вот уже месяц не отпускает певицу МакSим. Врачи пытаются спасти артистку медикаментозной комой, аппаратом ЭКМО (искусственные легкие). Мы собрали свежие новости о состоянии здоровья певицы МакSим на 15 июля 2021 года.

Последние дни окружение пациентки хранит молчание. Крайний раз о здоровье 38-летнего кумира сообщала ее директор Маргарита Соколова. Ей пришлось опровергать появившиеся в СМИ слухи о начавшемся сепсисе (заражении крови):

- Давайте все же не оставлять надежду и сохранять спокойствие и веру! Есть показатели к улучшению состояния артистки. Всем здравия, - написала в блоге директор певицы.

На неделе стала известна примерная стоимость лечения артистки. Об этом kp.ru рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев:

- Процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки. Плюс раз в неделю, а то и чаще, надо менять фильтры в аппарате - это еще миллион.

Он уточнил, что такое лечение можно получить бесплатно по медполису. Но техника для подобных процедур есть не во всех больницах . По данным СМИ, артистка лежит в реанимации «красной зоны» городской больницы № 52 в Москве.

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