Риск осложнений на мозг и почки: певицу МакSим спасают с помощью процедур за 1 млн в день

Певицу МакSим спасают с помощью процедур за 1 млн в день Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Помощники певицы МакSим, которая четвертую неделю борется с воспалением легких в состоянии искусственной комы (диагноз певицы - двусторонняя полисегментарная пневмония, анализы на ковид отрицательные), с первых дней госпитализации соблюдают "режим тишины", скрывая от поклонников подробности состояния артистки. Тем не менее, новости о МакSим поступают от ее друзей, и если верить их словам, после временного улучшения звезде вновь стало хуже: она по-прежнему подключена к аппаратам ИВЛ и ЭКМО (ЭкстраКорпоральная Мембранная Оксигенация. - Ред.), однако, в легких начался "сильнейший гнойно-воспалительный процесс" плюс развился сепсис - заражение крови.

Чем грозят такие осложнения, и каковы шансы на выздоровление в столь тяжелом состоянии, kp.ru рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, сепсис - это типичное развитие двусторонней полисегментарной пневмонии.

- Функция пневмококка, который является возбудителем бактериальной пневмонии, - плавить легочную ткань также, как пламя расплавляет целлофановый пакет. В результате ткань гибнет, возникает гниль, развивается инфекционный процесс. А следом возникают осложнения - например, гнойный абсцесс, - объясняет врач-пульмонолог. - Причем, в ослабленном состоянии микробы быстро охватывают весь организм с помощью кровеносной системы, ведь сосуды открыты и зияют. Когда инфекция затягивается в кровь, а иммунитет не справляется с такой атакой, развивается сепсис. Это обычное явление при гнойно-воспалительных процессах в легких, когда поражение ткани очень масштабно.

Врач предупреждает: заражение крови - практически необратимый процесс, при котором пациент тотально поражен микробами, а также токсинами и ядами, которые они выделяют.

- В этом состоянии выживают единицы, - констатирует доктор. - Чтобы спасти больного, назначают мощные антибиотики и дезинтоксикационное лечение - например, подключают пациента к плазмаферезу (очистке крови. - Ред.). Но если гной распространяется дальше, это может вызвать развитие воспаления в мозге, например, менингиты. Также гибнут почки, так как микробы убивают белок, а он, в свою очередь, забивает почечные фильтры.

Нередко врачи в столь критичных ситуациях одновременно используют сразу два аппарата - ИВЛ и ЭКМО, однако, это очень дорогостоящая терапия.

- С помощью ИВЛ мы активно повышаем концентрацию кислорода в самих легких, а ЭКМО чистит кровь от вредных веществ, в частности, углекислого газа. Управлять всеми этими аппаратами непросто, надо постоянно контролировать концентрацию кислорода - то увеличивать, то уменьшать, чтобы газ не сжигал легочную ткань. Это очень тонкая компьютерная настройка, поэтому процедура ЭКМО обходится примерно в 1 млн рублей в сутки, - отмечает Сергей Пурясев. - Плюс раз в неделю, а то и чаще, надо менять фильтры в аппарате - это еще миллион.

По словам эксперта, процедуру ЭКМО можно получить и по медполису (то есть бесплатно для пациента), однако эта штучная техника есть далеко не во всех больницах.

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