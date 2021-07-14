Президенту Бразилии нужна срочная операция

Президент Бразилии Жаир Болсонару Фото: REUTERS

Президенту Бразилии Жаиру Болсонару, скорее всего, нужна срочная операция – уже седьмая с тех пор, как он получил ножевое ранение во время своей предвыборной кампании. Главу государства решили перевезти из столичного госпиталя в больницу Сан-Паулу, где его, возможно, и прооперируют.

«После обследования в HFA в Бразилиа доктор Маседу, оперировавший президента после получения им ножевого ранения в результате покушения в 2018 году, диагностировал непроходимость кишечника и принял решение перевезти его в Сан-Паулу, где будут проведено дополнительное обследование, чтобы определить необходимость проведения экстренной операции», - говорится в сообщении пресс-службы бразильского лидера.

Напомним, Жаир Болсонару был госпитализирован в среду, 14 июля. Высокопоставленный пациент жаловался на боль брюшной полости. Из-за этого ему пришлось отменить несколько встреч и заседание по вопросам борьбы с коронавирусом.

Как писал сайт kp.ru, три года назад, когда Болсонару был только кандидатом в президенты Бразилии, на него напал мужчина с ножом во время встречи бывшего десантника с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора.