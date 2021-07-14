Президент Бразилии госпитализирован

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Бразилии Жаир Болсонару был госпитализирован в среду, 14 июля, сообщил источник в правительстве страны.

По информации газеты Folha de S.Paulo, президент чувствует себя хорошо. В связи с госпитализацией были отменены несколько встреч Болсонару, в частности заседание по вопросам борьбы с коронавирусом.

Тем временем издание Globo сообщает, что президент был госпитализирован из-за болей в брюшной полости, которые почувствовал рано утром. Болсонару проходит обследование в госпитале вооруженных сил Бразилии. Также отмечается, что в последние несколько дней политик жаловался на икоту.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая 2020 в Бразилии прошли акции протеста против политики Болсонару в период пандемии коронавирусной инфекции. Протестующие требовали начать вакцинацию от COVID-19, а также вернуть программу поддержку населения. Кроме того, звучали призывы об отставке президента.

Сам Болсонару считает, что он дважды заразился коронавирусом, о чем и сообщил согражданам. Ранее его оштрафовали за нарушение ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом.