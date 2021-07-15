В России начинается прием заявлений на детские выплаты в 10 тысяч рублей

В четверг, 15 июля, в России начинается прием заявлений на единовременную выплату в 10 тысяч рублей для семей, где есть дети школьного возраста от шести до 18 лет. Подать заявление на выплату можно или дистанционно через портал госуслуг либо лично обратившись в клиентскую службу ПФР.

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Президент подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми. Указ вступил в силу со 2 июля 2021 года. Сумма – десять тысяч рублей. Ее выплатят одному из родителей в семье. Деньги положены на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Главное условие – ребенок должен быть гражданином России (подробности).

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