Москалькова считает, что за отказ от вакцинации могут отстранить от работы, но не уволить

Татьяна Москалькова Фото: Алексей ОСИПОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», - заявила она.

Москалькова также сообщила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации от коронавирусной.

Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы сообщили и Московская область. Позже подобную меру приняли в ряде других российских регионах.

Как писал сайт kp.ru, в Оперштабе в Москве ранее подтвердили, что невакцинированный сотрудник должен быть отстранен от должности, отметив, что в период отстранения от работы непривитым от коронавирусной инфекции сотрудникам зарплата не начисляется, а также данный период не включается в стаж, дающий право на отпуск.