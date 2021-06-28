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Здоровье28 июня 2021 14:29

Москалькова считает, что за отказ от вакцинации могут отстранить от работы, но не уволить

Уполномоченный по правам человека сообщила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Алексей ОСИПОВ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции может стать основанием для отстранения от работы, но не для увольнения.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», - заявила она.

Москалькова также сообщила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации от коронавирусной.

Напомним, ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева объявила о необходимости провести вакцинацию 60 процентов работающих в сфере услуг. В тот же день об обязательной вакцинации для работников данной сферы сообщили и Московская область. Позже подобную меру приняли в ряде других российских регионах.

Как писал сайт kp.ru, в Оперштабе в Москве ранее подтвердили, что невакцинированный сотрудник должен быть отстранен от должности, отметив, что в период отстранения от работы непривитым от коронавирусной инфекции сотрудникам зарплата не начисляется, а также данный период не включается в стаж, дающий право на отпуск.