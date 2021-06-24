Кого из работников, отказавшихся делать прививку от коронавируса, могут лишить зарплаты

На время отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обязательная вакцинация от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и других сфер была объявлена еще 16 июня, но до сих пор возникают вопросы: кому положен медицинский отвод, можно ли отказаться и не потерять зарплату? Оперштаб ответил на вопросы москвичей.

Кому положен медицинский отвод

Предприниматели обязаны организовать для своих сотрудников вакцинацию от COVID-19. В постановлении Главного санитарного врача Москвы указано, что должно быть 60% вакцинированных от общей численности сотрудников. Кто имеется в виду?

- 60% - исключительно работники, получившие вакцинацию (любой зарегистрированной). Оставшиеся 40% могут иметь временные медицинские отводы, справки о том, что переболели коронавирусом, - объяснили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

Медицинский отвод могут получить люди с острыми инфекционными заболеваниями, обострениями хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях, при беременности, а также если человек болел коронавирусом менее шести месяцев назад.

Отстранить от работы и лишить зарплаты

Предприниматели не имеют право разрешать работать сотрудникам, отказавшимся от прививки COVID-19. Это значится в статье 76 ТК РФ.

- Работодатель обязан отстранить сотрудника, выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний, - объяснили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.

На время отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. К тому же этот период не будет включен в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Один из вариантов – работодатель может предложить сотруднику, отказавшемуся от прививки, перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос будет решаться индивидуально (законом такие гарантии не предусмотрены).

Если работник не хочет писать письменный отказ от вакцинации, то этот факт фиксирует руководитель предприятия и составляет соответствующий акт. Если в коллективе есть иностранный гражданин, то он тоже может пройти вакцинацию в Москве – в ближайшее время откроются платные прививочные пункты.

В Москве контроль за соблюдением обязательной вакцинации и допуском сотрудников на рабочие места будет проводиться в форме сплошных проверок. Если будут выявляться нарушения, то руководитель предприятия несет ответственность в виде штрафа или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.