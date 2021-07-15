Захарова прокомментировала идею США вывезти помогавших им афганцев цитатой Жванецкого

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя обещание Соединенных Штатов эвакуировать из Афганистана местных жителей, которые помогали американским военным, официальный представитель МИД России Мария Захарова привела цитату сатирика Михаила Жванецкого.

«Вспомнился Жванецкий: «Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок». Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так», - написала она в своем Telegram-канале.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что к концу июля начнется вывоз афганцев, оказывавших поддержку американским силам, и членов их семей. Глава Белого дома обещал переселить их в Штаты, если они решили после вывода иностранных войск покинуть свою страну и подали заявления на получение специальной иммиграционной визы США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что выводом войск из Афганистана Штаты фактически признали провал своей 20-летней операции и оставляют в стране неразрешенный конфликт.

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Не всем по душе, что Россия давно и навсегда преодолела трудности «лихих» 90-х и эффективно решает проблемы, которые накапливались десятилетиями. А заодно и укрепляет свои позиции в мире. Именно с этих слов 8 июля началась лекция министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Владивостоке – для студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета. И это была лекция, к которой прислушивались не только во Владивостоке, и не только в России (подробности).