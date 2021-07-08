Лавров: Выводом войск из Афганистана США признали провал своей операции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон, выводя войска из Афганистана, и Кабул, не желая формирования переходного правительства с движением «Талибан» (запрещено в РФ), оставляют конфликт в стране для решения силовым путем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в четверг в Дальневосточном федеральном университете с лекцией на тему «Международная деятельность России для развития российских регионов».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 апреля президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Вскоре после этого в НАТО тоже заявили, что начнут вывод своих сил с 1 мая. Иностранные военные начали покидать занимаемые ими базы, а на днях Центральное командование ВС США сообщило, что Афганистан покинули более 90% американских войск.

Между тем, в заключенном предыдущей вашингтонской администрацией соглашении с талибами* указано, что все иностранные войска должны покинуть афганскую территорию уже 1 мая.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.