Периоды аномальной жары будут случаться в России чаще Фото: Иван МАКЕЕВ

Затяжной летний зной в июне и июле, который стоял в европейской части России, скорее всего, будет возвращаться ежегодно. Аномальную жару спровоцировал блокирующий циклон – это природное явление все чаще фиксируется синоптиками в последнее время. Каждый раз, когда подобный циклон главенствует в атмосфере, происходят погодные аномалии: летом сильный зной, зимой – такие же сильные морозы.

Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, грантополучатель Российского научного фонда Александр Чернокульский уверен, что аномальные периоды будут случаться все чаще и станут длиннее.

- Такой циклон вызвала памятную жару в 2010 году. И вот повторение в 2021 году. Ученые давно предупреждают, что из-за глобального потепления они будут возникать чаще. Это мы и наблюдаем, - говорит ученые в беседе с «Известиями».

Он объясняет, что раньше был очень яркий перепад температур: экватор жаркий, Арктика – холодная. Сегодня температура в Арктике повышается быстрее, чем на экваторе, перепад сокращается. Это определяет силу западного переноса — перемещения воздуха с запада на восток.

- Чем слабее этот перепад, тем слабее перенос. В результате усиливаются блокирующие антициклоны. В нашем случае температура воздуха будет расти. Лето станет более жарким, межсезонье и зимы потеплеют, - прогнозирует Чернокульский.

По прогнозам эксперта, совсем скоро кондиционеры станут обязательным атрибутом любой квартиры. Летом воздух даже в ночные часы не будет остывать до комфортных температур.

- Такие аномально жаркие периоды будут учащаться и удлиняться. Это большой стресс для организма, - заключил ученый.

Тем временем в Москве один за другим фиксируют температурные рекорды. Только к 20 июля температура воздуха начнет постепенно падать. Похолодание обеспечит прохождение холодного атмосферного фронта.

- Температура воздуха все равно останется выше климатической нормы, но только на 2—3 °C. 19 и 20 июля прогнозируются интенсивные дожди, - рассказала RT главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова