Талибан* назвал условия для 3-месячного перемирия в Афганистане Фото: Александр КОЦ

Представитель движения «Талибан»* назвал условие для трехмесячного прекращения огня в Афганистане.

Как передает местный телеканал 1TV News со ссылкой на участника переговоров от властей Афганистана Надера Надери, перемирие наступит в том случае, если будут освобождены семь тысяч заключенных талибов, а также «Талибан»* исключат из черного списка Организации Объединенных Наций (ООН).

Напомним, днем ранее, 14 июля, боевики радикального движения заявили о взятии под контроль стратегического пункта на границе с Пакистаном. До этого талибы* подняли свой флаг на границе Афганистана и Таджикистана: боевики заняли территорию на мосту через реку Пяндж напротив контрольно-пропускного пункта. Позже они объявили, что вошли во второй по величине город Афганистан – Кандагар, однако правительственные власти сообщили, что отбили город.

*Талибан – запрещенная в России радикальная организация