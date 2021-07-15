Коллеги умершего от ковида Петра Мамонова поделились теплыми воспоминаниями о музыканте Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Коллеги и друзья Петра Мамонова поделились теплыми воспоминаниями об ушедшем артисте. 15 июля перестало биться сердце основателя группы «Звуки Му».

Он умер в больнице в Коммунарке, последние две недели музыкант провел на аппарате ИВЛ.

Фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша признает, что запомнит Мамонова как человека гениального и мудрого.

-Петр Николаевич был гениальным человеком. Очень мудрым. Общались тогда, когда он приезжал в Питер, всегда нас посещал, чтобы поздороваться, обняться, - рассказал Life.ru Гаркуша.

Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Сергей Паршин работал вместе с Петром Мамоновым в картине «Время печали ещё не пришло».

Актер признается, что до личного знакомства полагал, что основатель «Звуки Му» - человек экспрессивный и непростой. Но увидев Мамонова на съемочной площадке был удивлен.

- Передо мной возник человек с такой жизненной биографией, со своей философией добра, любви и к Богу, и к ближнему, и к природе, и к профессии. После работы с ним в кино я очень часто его вспоминал, - комментирует Паршин RT.

Российский актер театра и кино, музыкант Денис Бургазлиев тоже был сражен новость о смерти Петра Мамонова. Он, как и все, надеялся, что болезнь отступит

- Вроде как мы готовились к любому исходу, но надежда нас не покидала. Когда пришло это известие, я был просто сражен. У меня нет слов. Я могу только принести свои соболезнования его супруге, семье и всем нам, - говорит собеседник RT.

Он отметил, что уход Мамонова – это невосполнимая утрата. Не стало «замечательного человека с большой буквы, художника, гениального артиста и настоящего рок-музыканта».