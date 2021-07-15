Умерший от коронавируса солист "Хора Турецкого" не успел вакцинироваться

Умерший от коронавируса солист "Хора Турецкого" не успел сделать прививку. Фото: Хор Турецкого

Арпт-директор "Хора Турецкого" Анна Чех сообщила, что умерший от коронавирусной инфекции солист коллектива Борис Горячев не успел сделать прививку.

- Он был под постоянным неусыпным наблюдением врачей. Но болезнь протекала очень сложно и стремительно. Борис всего пару дней провел в обычной палате отделения терапии, а потом сменил две реанимации, — цитирует женщину mk.ru.

Также она рассказала, что Горячев не успел пройти вакцинацию от коронавируса. Все остальные участники коллектива сделали прививку за те три недели, что болел их товарищ.

Напомним, Борис Горячев умер в четверг, 15 июля. Сообщалось, что артист долгое время боролся с коронавирусной инфекцией. Борис Горячев родился 7 октября 1971 года. В 2003 году он стал солистом "Хора Турецкого". У артиста остались жена и двухлетняя дочь.