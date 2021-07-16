Это будет премьера МАКС-2021: Как выглядит новый однодвигательный истребитель Ростеха. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Государственная корпорация «Ростех» опубликовала первую фотографию новейшего боевого самолета – перспективного однодвигательного истребителя, который станет главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Снимок в пятницу, 16 июля, появился на странице корпорации в социальной сети Facebook.

На опубликованном фото виден перспективный однодвигательный самолет, укрытый черным защитным чехлом. Накануне пресс-служба «Ростеха» объявила, что Объединенная авиастроительная корпорация представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый военный самолет, но тип воздушного судна до сегодняшнего дня оставался в секрете.

Ростех опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя. Фото: Ростех

В России в настоящее время ведутся разработки нескольких перспективных самолетов. В конце 2019 года стало известно, что российская компания «Миг» разместила на портале государственных закупок заказ на «аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы». Реализация проекта намечена на 2020-2025 годы. Специалисты «Ростеха» также ведут разработку перехватчика нового поколения – в перспективе данное военное судно сможет заменить МиГ-31БМ.

Опубликованный сегодня снимок самолета подтверждает догадку, что в первый день МАКС-2021 будет представлен первый российский легкий тактический истребитель, оснащенный одним двигателем.