Прощание с Петром Мамоновым состоится в Донском монастыре 17 июля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с Петром Мамоновым состоится в Донском монастыре 17 июля текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщила вдова актера и музыканта Ольга Мамонова.

- Отпевание пройдет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30 по местному времени, - сказала она в интервью агентству ТАСС.

Напомним, известный российский музыкант и актер Петр Мамонов умер вчера вечером, известие о кончине 70-летнего Петра Николаевича сообщила его супруга. В последние дни жизни актер лежал в реанимации больницы в коме, у него отказывали почки и сердце, а также развился сепсис из-за осложнений после коронавирусной инфекции.

Как сообщал сайт kp.ru, похороны знаменитого основателя группы «Звуки Му» и звезды множества фильмов пройдут на Троекуровском кладбище в российской столице, однако дата похорон музыканта пока что неизвестна.