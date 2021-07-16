Количество жертв наводнения в Германии превысило 100 человек Фото: REUTERS

В результате наводнений на западе Германии погибли по меньшей мере 103 человека.

По информации Die Welt, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц погибли 60 человек. Кроме того, жертвами стихии стали 43 жителя земли Северный Рейн – Вестфалия. Порядка 1300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как сообщила премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Мария Драйер, подсчитать точные масштабы разрушений пока невозможно.

Как писал сайт kp.ru, утром 19 июля сообщалось о 80 погибших в результате наводнения в западной Германии. В полиции опасаются, что количество погибших может возрасти. Тем временем жителей ФРГ предупреждают о новых ливнях с грозой и градом. По данным метеорологов, на западе страны местами осадки могут составить от 15 до 25 литров на квадратный метр, на юго-востоке – до 40 литров.

Напомним, циклон «Бернд» принес мощные ливни, наполнившие Рейн и его притоки. Результатом стало сильнейшее наводнение, приведшее к человеческим жертвам и разрушениям в Германии и Бельгии.