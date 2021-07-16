Пассажиры самолета Ан-28, жестко севшего в Томской области, не получили серьезных травм Фото: Википедия

Пассажиры самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, не получили тяжелых травм. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по ликвидации ЧП.

Согласно приведенным данным, никто из пассажиров лайнера не получил тяжелых ранений, однако пилот Анатолий Прытков сломал ногу. Сейчас всех везут в одну из больниц Томска.

Как писал сайт kp.ru, ранее поступила информация о том, что все пассажиры этого воздушного судна живы.

Напомним, самолет Ан-28 пропал с радаров на территории Томской области сегодня днем, 16 июля. Воздушное судно с пассажирами на борту летело из города Кедровый в Томск, связь с ним пропала через 20 минут после вылета. Как сообщалось, перед тем, как пропасть с радаров, экипаж самолета успел подать аварийный сигнал: в 13:00 по московскому времени МЧС получило сообщение о том, что у воздушного судна сработал аварийный маяк. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало.