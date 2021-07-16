Аналитик дала прогноз по курсу доллара на конец лета 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова дала прогноз по курсу доллару на конец лета 2021 года. Аналитик отметила, что к середине июля рубль занял хорошие позиции по отношению к «американцу». Российская валюта укрепляется несмотря на неблагоприятную внешнюю обстановку – это давление коронавируса и рост доллара по отношению к другим мировым валютам.

Скорее всего, ЦБ снова повысит процентную ставку на заседании, которое намечено на 23 июля. Эксперты ждут увеличения с 5,5% до 6%, а возможно даже до 6,5% - это поможет обуздать инфляцию.

- Пока никаких видимых потрясений для рубля не прогнозируется. Даже есть определенная поддержка в виде доходов бюджета от роста собираемости налогов и подорожания нефти. Еще в конце 2020 года прогнозировалось, что бюджет 2021-го будет дефицитным, но этот негативный прогноз не сбывается. Пока удается избежать и новых ограничений из-за коронавируса, что тоже позитивно сказывается на рубле. В связи с этим он будет держать свои позиции и доллар не сможет выйти из коридора в 72–76 рублей, а евро - 86–90 рублей, - заключила Наталья Мильчакова в беседе с ФАН.

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