Жертвами наводнения на юге Бельгии стали 23 человека Фото: REUTERS

Жертвами наводнения на юге Бельгии стали 23 человека, и по меньшей мере пять числятся пропавшими без вести. Страна объявила 20 июля днем национального траура из-за большого количества погибших из-за природной стихии. Об этом сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо.

«Вторник 20 июля станет днем национального траура. Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения», - написал глава правительства Бельгии в Twitter.

Власти Бельгии также приняли решение об ограничении праздничных мероприятий в национальный день 21 июля.

Как сообщается свыше 40 тысяч домов остались без электричества, в пострадавших провинциях власти не советуют использовать водопроводную воду. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Европейского союза, помощь стране уже оказывают Австрия, Франция и Италия.

Напомним, с наводнениями из-за сильных ливней борются Бельгия, Германия и Нидерланды. Как писал сайт kp.ru, Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий участвуют 850 военнослужащих, а число жертв стихии на западе Германии превысило 100 человек, порядка 1300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.