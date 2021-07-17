Число жертв наводнения в Германии возросло до 133 Фото: REUTERS

Число погибших в результате разрушительного наводнения на западе Германии возросло до 133.

Как передает в субботу, 17 июля, газета Bild со ссылкой на немецкую полицию, по меньшей мере 43 человек погибли в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, не менее 90 стали жертвами наводнения в Рейнланд-Пфальце. Издание отмечает, что произошедшее наводнение стало самым смертоносным в Германии за последние несколько десятилетий.

Напомним, сильные ливни обрушились на этой неделе на Германию, Бельгию и Нидерланды. Как писал сайт kp.ru, Министерство обороны ФРГ уже объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. В ликвидации последствий природной стихии принимают участие 850 военнослужащих, по меньшей мере 1300 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Во многих пострадавших районах отмечают сложную ситуацию с газоснабжением и электричеством.

Жертвами наводнения на юге Бельгии стали более 20 человека, и по меньшей мере пять числятся пропавшими без вести. Страна объявила 20 июля днем национального траура из-за большого количества погибших из-за природной стихии.