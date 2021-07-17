Иммунолог Крючков: Заявленная эффективность кубинской вакцины в 100% похожа на правду Фото: REUTERS

Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala сообщили о стопроцентной эффективности препарата против тяжелых форм заболевания и летального исхода. В эфире Радио «Комсомольская правда» иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков сообщил, что заявленная эффективность данной вакцины похожа на правду.

По словам специалиста, кубинский биотех является одним из наиболее развитых во всей Латинской Америке. На Кубе есть два крупнейших института, которые занимаются разработкой различных препаратов: институт генной инженерии и биотехнологий и институт вакцин Финли. Каждый из этих институтов дал по две кандидатных вакцины, некоторые из которых уже активно используются для массовой вакцинации.

- Первая – это Abdala, в честь героя стихотворения Хосе Марти, революционного поэта Кубы. Вторая - Soberana. Они были зарегистрированы по временной процедуре раньше, чем мы узнали промежуточные результаты третьей фазы испытаний. Обе вакцины уже использовались, начиная с конца весны. Минимум два миллиона человек уже получили минимум одну дозу препарата, - рассказал Николай Крючков.

Вакцина Abdala – протеиновый и рекомбинантный препарат. Для вакцинации требуется три инъекции с интервалом в две недели для выработки полноценного иммунитета. То есть в целом вакцинация для одного пациента длится примерно полтора месяца.

- Эффективности в 100% от тяжелых форм коронавируса похожа на правду. В реальности, понятно, будет не 100%, но все равно, даже если она будет в реальности 99%, это будет все равно один из лучших в мире результатов. В отношении любых случаев там эффективность чуть больше 92%, примерно как у «Спутника V», - сказал иммунолог.

Как писал сайт kp.ru, разработанная на Кубе вакцина показала стопроцентную эффективность по итогам третьей фазы клинических исследований. Теперь фокус-группу исследования эффективности вакцины от коронавируса собираются увеличить до 300 тысяч человек. Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами Кубы уже одобрил экстренное применение данной вакцины.