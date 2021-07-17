Фильм «Титан» получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Фото: кадр из фильма

Фильм «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно получил Золотую пальмовую ветвь 74-ого Каннского кинофестиваля. Об этом в субботу, 17 июля, объявил глава жюри, режиссер Спайк Ли, во время торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Гран-при Каннского фестиваля в этом году получили две картины – «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и «Герой» иранского режиссера Асгара Фархади.

Как сообщал сайт kp.ru, лучшим актером на фестивале стал Калеб Лэндри Джонс, получив премию за роль в картине режиссера Джастина Курзеля «Нитрам». Ренате Рейнсве признана лучшей актрисой за роль в фильме «Худший человек на свете».

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