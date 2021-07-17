Режиссер Надав Лапид получил приз жюри Каннского кинофестиваля за фильм «Колено Ахеда» Фото: REUTERS

Израильский режиссер Надав Лапид завоевал приз жюри Каннского кинофестиваля за свою кинокартину «Колено Ахеда», снятую в 2021 году. Об этом в субботу, 17 июля, объявило жюри смотра на торжественной церемонии объявления победителей, которая проходит в эти минуты во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Режиссер Надав Лапид прибыл в Канн на волне успеха: его предыдущий фильм «Синонимы» два года назад получил главную награду Берлинского кинофестиваля. Новой драмой израильский режиссер вновь доказал умение создавать напряжение в повествовании в своих фильмах и доводить его до взрыва.

Как писал сайт kp.ru, Золотую пальмовую ветвь 74-ого Каннского кинофестиваля в этом году получил фильм «Титан» французского режиссера Джулии Дюкорно. Лучшим актером жюри кинофестиваля признало Калеба Лэндри Джонса за роль в фильме «Нитрам».