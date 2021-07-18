Бастрыкин намерен добиться передачи дела о ДТП с тремя детьми в Следственный комитет Фото: пресс-служба Никулинского райсуда Москвы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче в ведомство из органов полиции уголовного дела о ДТП в Москве, в результате которого двое детей погибли и один пострадал.

Как говорится на сайте СК, передача дела необходима «в связи с широким общественным резонансом и с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего».

Ранее прокуратура отказала СК в передаче дела из полиции.

Как писал сайт kp.ru, 16 июля 2021 на пешеходном переходе улицы Авиаторов 18-летняя студентка на «Мазде» сбила троих детей. На двухполосной дороге женщина с тремя детьми, младший из которых был в коляске, переходила дорогу аккурат по зебре. Автомобиль в правом ряду остановился, чтобы пропустить пешеходов, и женщина продолжила путь. В это время по левому ряду пронеслась иномарка, которая сшибла детей.

В результате происшествия двое из них скончались в больнице, девятимесячной девочке оказывается медицинская помощь. Обвиняемая отправлена под домашний арест, ей грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав.

В воскресенье, 18 июля, прокуратура потребовала отправить девушку под стражу.