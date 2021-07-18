В Израиле будут судить носителей коронавируса, нарушающих самоизоляцию

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет Фото: REUTERS

Новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что на фоне пандемии необходимо привлекать к уголовной ответственности тех, кто заражен коронавирусом и сознательно нарушает правила самоизоляции, тем самым ставя под угрозу здоровье окружающих. Об этом глава правительства еврейского государства говорил на совещании в воскресенье, 18 июля, посвященном вопросам усиления контроля за тем, как соблюдаются введенные из-за COVID-19 ограничения.

«Премьер-министр дал указание привлекать к уголовной ответственности и подвергать судебному преследованию лиц с выявленным коронавирусом, которые сознательно нарушают условия самоизоляции и тем самым ставят под угрозу общественное здоровье», - говорится в заявлении канцелярии израильского премьера.

Отмечается, что в совещании приняли участие министры здравоохранения и внутренней безопасности, а также генеральный инспектор полиции и юридический советник правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в июне Нафтали Беннет объявил о новой вспышке коронавируса в стране и предупредил сограждан, что в ближайшее время могут произойти серьезные изменения в политике коронавирусных ограничений, в частности – в вопросах пересечения границы Израиля.

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