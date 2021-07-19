Вирусолог объяснил, почему мутации ускоряют распространение коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков связал ускоренное распространение коронавируса с его мутациями. Биолог признал, что изменения действительно ускорили болезнь. Ковид стал активнее.

В Минздраве подтверждают, что выраженное поражение легких стало развиваться в два раза быстрее. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что болезнь проявляет себя уже к третьим-четвертым суткам, с момента инфицирования.

Особой «оперативностью» обладает дельта-штамм. Его контагиозность связана с рядом мутаций, которые произошли в S-белке - в RBD связывающем домене. За счет этого появилась более эффективная взаимосвязь вируса и рецептора. Теперь нужны минимальные объемы штамма, чтобы распространять инфекцию.

Все это приводит к тому, что по сравнению с уханьским штаммом число очагов инфекции в легких увеличивается в разы. «Дельта» вызывает сразу три-пять -десять очагов поражения, говорит специалист.

- Вирус становится эффективнее и, получив ту же самую дозу, то же самое количество вирусных частиц — микрокапель — инфекция развивается не в одном конкретном месте, а сразу в нескольких, — пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

Эксперт полагает, что болезнь и дальше продолжит мутировать в сторону повышения контагиозности. Коронавирус будет вырабатывать новые штаммы, чтобы у организма не было иммунного ответа.

Ранее специалисты Нижегородского института эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной приступили к разработке биочипа для тестирования на наличие COVID. Биочип станет альтернативой всем существующим способам тестирования инфекции, сообщает Пятый канал.