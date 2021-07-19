Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 36 Фото: REUTERS

Жертвами наводнения в Бельгии стали уже 36 человек, и по меньшей мере 127 числятся пропавшими без вести, а 57 пострадавших госпитализированы. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщила министр внутренних дел королевства Аннелис Верлинден, называв это наводнение сильнейшим за последние 100 лет.

«Мы с сожалением можем констатировать, что катастрофа унесла жизни 36 человек, из них 19 уже опознаны», - заявила глава МВД Бельгии.

Ливневые дожди в южном регионе Валлонии продолжались с 14 по 16 июля, но до сих в пострадавшей зоне идут поисково-спасательная операция, работы по восстановлению транспортной инфраструктуры, а также систем энерго- и водоснабжения.

Сильнее всего в результате природной стихии пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург. Разрушены и повреждены сотни жилых домов, а также автомобильные и железные дороги. Правительство Бельгии запросило у Еврокомиссии помощь Евросоюза для финансирования восстановительных работ.

Как писал сайт kp.ru, страна объявила 20 июля днем национального траура из-за большого количества погибших из-за природной стихии.

Ливни также обрушились на Германию и Нидерланды. Министерство обороны ФРГ объявило режим военной катастрофы из-за наводнений. На сегодняшний день известно о 749 пострадавших, а число жертв возросло до 164.