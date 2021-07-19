Путин выразил соболезнования королю Бельгии в связи с последствиями наводнений Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с трагическими последствиями наводнений на территории страны. Телеграмму главы государства в понедельник, 19 июля, опубликовали на официальном сайте Кремля.

- Примите мои искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнений в южных и восточных районах Бельгии. Россия разделяет скорбь тех, кто из-за этих стихийных бедствий потерял своих родных и близких. Мы надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших жителей государства, - отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по словам главы министерства внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден, наводнение в стране стало сильнейшим за последние 100 лет. Число жертв стихийного бедствия на территории королевства достигло отметки в 36 человек, минимум 127 человек числятся пропавшими без вести, 57 пострадавших находятся в больницах. Разрушены и повреждены сотни жилых домов, машин, автомобильные и железные дороги.