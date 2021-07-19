Иммунолог рассказал, когда в России сформируется коллективный иммунитет от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у россиян сформируется, как только у 80-85% жителей появится напряженный иммунный ответ, основной вариант коронавируса, циркулирующего в популяции, должен быть при этом штамм «Дельта», сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Для достижения коллективного иммунитета в России необходимо в ближайшее время вакцинировать около 25-30% населения, то есть порядка 40 миллионов человек. При условии интенсивной прививочной кампании на это может потребоваться 3 месяца, рассказал эксперт сайту kp.ru.

«Важно понимать и то, что формирование иммунитета у только что вакцинированных займет определенное время. В лучшем случае по таким обоснованным предположениям мы можем ожидать формирование коллективного иммунитета к декабрю, если быть еще реалистичнее, то к январю 2022 года», – считает иммунолог.

Он отметил, что к этому времени часть привитых уже потеряют иммунитет, а часть «доберет», перенеся коронавирус.

Как писал сайт kp.ru, накануне директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил о формировании коллективного иммунитета у 60% россиян.