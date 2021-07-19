Умер российский бизнесмен Александр Щукин, обвиняемый в вымогательстве

Российский бизнесмен Александр Щукин, находившийся под домашним арестом по делу о вымогательстве, умер на 71 году жизни, рассказал источник правоохранительных органах.

Предприниматель в последнее время уже не ходил на суды ввиду плохого состояния – у него было несколько хронических заболеваний, передает «Интерфакс». В тоже время Forbes со ссылкой на родственника Щукина сообщает, что последние две недели он лежал в реанимации с коронавирусом.

Бизнесмен был сооснователем и бывшим совладельцем угольного холдинга «Сибуглемет», также в разное время владел активами «Запсибуголь», «Южкузбасстрой» и имел доли в ритейле и пищевой промышленности Кемеровской области.

С 2016 года Щукин находился под домашним арестом по делу о вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской». Входил в топ-200 богатейших людей России по версии Forbes. До ареста занимал в нем 195 место с состоянием 400 миллионов долларов.

Как писал сайт kp.ru, в июне 2021 умер российский бизнесмен из списка Forbes и обладатель 106-метровой яхты «Черная жемчужина» Олег Бурлаков.