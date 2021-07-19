Reuters: США и Германия договорились по «Северному потоку – 2»

Reuters сообщил, что США и Германия договорились по «Северному потоку – 2» Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Германия сумели найти компромисс по проекту газопровода «Северный поток – 2». Стороны объявят о сделке в ближайшее время, передает Reuters со ссылкой на источники.

Соглашение между Вашингтоном и Берлином позволит избежать новых санкции в отношении компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 со стороны США. По информации, агентства, Соединенные Штаты и ФРГ будут направлять больше средств на модернизацию энергетической отрасли Украины и поддержку ее энергетической безопасности.

Напомним, ранее американский президент Джо Байден неоднократно высказывал канцлеру Германии Ангеле Меркель опасения относительно запуска «Северного потока – 2». При этом стороны сошлись во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера. Также глава Белого дома отмечал, что введение санкций против проекта не имело смысла.

Как ранее писал сайт kp.ru, руководитель компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что «Северный поток – 2» планируют достроить к концу августа 2021 года. В настоящее время трубопровод построен более чем на 98 процентов.