Студентка, сбившая троих детей в Москве, признала вину

Валерия Башкирова на заседании суда. Фото: Пресс-служба Тверского суда

Студентка, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, причем двоих мальчиков – насмерть, полностью признала свою вину и раскаивается в том, что стала виновницей такой трагедии. Об этом рассказали в окружении девушки, добавив, что ее родственники «находятся в шоке», но готовы «хоть чем-то помочь» пострадавшей семье.

По словам близких 18-летней москвички, Валерия Башкирова совсем недавно получила права, и «всегда с осторожностью относилась к вождению автотранспорта».

«Ее семья хочет хоть чем-то помочь потерпевшим, заявив, что готова к оказанию любой материальной помощи, которая им посильна. Она полностью вину свою признала и раскаивается в том, что по ее вине погибли дети», - рассказали ТАСС в окружении девушки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, студентка на «Мазде» сбила троих детей на улице Авиаторов 16 июля, в результате двое из них умерли в больнице от полученных травм. Ранее сообщалось, что ей предъявлено обвинение. Валерии грозит до пяти лет колонии и лишение водительских прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два брата мертвы: Еще один мальчик, которого сбила студентка на зебре в Москве, скончался в реанимации

В столичном районе Солнцево 18-летняя Валерия за рулем Mazda 3 сбила троих детей, переходивших дорогу по «зебре» без светофора. Вместе с ними были мама и бабушка (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Соседи про многодетную семью, троих детей которой сбила студентка на переходе в Москве: Все хотят им помочь

Они тоже начали собирать деньги на похороны погибшего мальчика и лечение выживших (подробности).